Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Missbrauch von Kreditkarten-Daten

Altena (ots)

Nach einer Bestellung von Kleidung in Hongkong stellte eine Altenaerin fest, dass diverse Abbuchungen von ihrer Kreditkarte erfolgt sind. Außerdem gab es eine größere Zahl gescheiterter Buchungen. Auf die Kleidung aus Hongkong wartet die Altenaerin immer noch. Dafür informierte die Bank über die ungewöhnlichen Aktivitäten auf dem Kreditkartenkonto. Der Verdacht liegt nah, dass die Daten bei der Bestellung missbräuchlich gespeichert und nun für Einkäufe genutzt werden. So einfach die Zahlweise per Karte auch Bestellungen in aller Welt erleichtert: Nutzer sollten zeitnah ihre Kontoauszüge prüfen und bei Unstimmigkeiten umgehend ihre Bank informieren, die Karte sperren lassen und Anzeige erstatten. (cris)

