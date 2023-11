LPI-J: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag parkte eine 80jährige ihren Honda auf einer Parkfläche in der Weimarer Innenstadt ab und vergaß offensichtlich die Handbremse anzuziehen. Wenig später rollte das Fahrzeug los und blieb schließlich an einem unweit abgeparkten Skoda hängen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr