Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen (ots)

Eine 72-jährige Meinerzhagenerin wurde am Donnerstagmorgen in einem Discounter Am Bücking bestohlen. Als sie gerade Ware oben aus einem Regel nahm, wurde sie von hinten recht stark angerempelt oder angestoßen. Sie gab später der Polizei zu Protokoll, dass sie fast in das Regal gefallen wäre. Hinter ihr standen zwei Männer, die sich nicht entschuldigten, sondern eilig nach draußen strebten. Erst einen Augenblick später fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der äußeren Jackentasche steckte. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf etwa 50 Jahre und stämmig geschätzt. Beide waren dunkelgrün gekleidet. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, diverse Papiere sowie Bank- und Kundenkarten. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben: Fast jeden Tag, an manchen Tagen auch mehrfach, zeigen Menschen im Märkischen Kreis an, dass sie beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen wurden. Am Donnerstag gab es Vorfälle in Lüdenscheid, Iserlohn und Meinerzhagen. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen; er macht es den Dieben am leichtesten. Doch geschickte Diebe greifen auch unbemerkt in Seitentaschen von Jacken. Deshalb sollten Portemonnaies möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

