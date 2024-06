Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher nach kurzer Flucht festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Mittwochmorgen (12.06.2024) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, zusammen mit einem noch unbekannten mutmaßlichen Komplizen in eine Wohnung an der Wunnensteinstraße eingebrochen zu sein. Die beiden Täter sollen gegen 04.10 Uhr über ein Kellerfenster in die Wohnung eingedrungen und als der 43 Jahre alte Bewohner erwachte, geflüchtet sein. Der 43-Jährige stürzte bei der Verfolgung der beiden Tatverdächtigen und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Einbruch erbeuteten sie nach derzeitigen Erkenntnissen einen schwarzen Rucksack mit elektronischen Geräten und zwei Uhren sowie ein Mobiltelefon. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Flüchtigen und nahmen den 29-Jährigen gegen 04.40 Uhr in der Wagenburgstraße fest. Der 29-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Seinem mutmaßlichen Komplizen gelang es, unerkannt zu flüchten. Er soll etwa 180 Zentimeter groß sein und eine rote Hose sowie ein weißes Oberteil getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell