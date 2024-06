Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Porsche gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (10.06.2024) einen Porsche aus einer Tiefgaragen an der Straße Am Höhenparkt gestohlen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Tiefgarage. Dort stahlen sie gegen 03.30 Uhr den grauen Porsche 911 mit dem amtlichen Kennzeichen S-MP 991 auf nicht geklärte Weise. Beim Versuch, in der Tiefgarage einen weiteren Porsche 911 zu stehlen, sind die Täter gescheitert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell