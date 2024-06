Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (11.06.2024) in der Stresemannstraße ereignet hat. Ein 79 Jahre alter Mann fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem BMW in der Stresemannstraße Richtung der Straße Am Kochenhof. Auf Höhe der Hausnummer fünf fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Mercedes einer 21 Jahre alten Frau auf. Durch den Aufprall kam der BMW von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall zogen sich der 79-Jährige und seine 75 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

