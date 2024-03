Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Schwarzer Opel Corsa beschädigt - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.3.2024, kam es zwischen 13.20 Uhr und 14.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Ostenfelder Straße in Ennigerloh. Ein Unbekannter fuhr gegen einen schwarzen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand. Dabei entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Pkws. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen oder die Polizei zu rufen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

