POL-S: Spaziergängerinnen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Montagabend (10.06.2024) auf einem Waldweg im Gewann Kräherwald zwei 21 Jahre alte Frauen sexuell belästigt. Die beiden Frauen waren gegen 19.15 Uhr auf dem Waldweg auf Höhe der Doggenburg unterwegs, als der Unbekannte sie mit dem Fahrrad überholte. Kurz darauf drehte er um und fuhr wieder an den Frauen vorbei. Dabei soll er die Hose teilweise heruntergelassen und sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Danach fuhr er in unbekannte Richtung davon. Er war schlank, etwa 35 bis 40 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen kurzen Sporthose und einem dunklen Sportshirt. Er trug einen Fahrradhelm mit Kinnschutz und eine eckige Brille. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

