POL-S: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (09.06.2024) oder Montag (10.06.2024) an der Löwentorstraße in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 11.30 Uhr und 04.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Bäckerei und stahlen Sparschweine mit insgesamt rund 100 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu ...

