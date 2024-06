POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am frühen Montagmorgen (10.06.2024) in einer Gaststätte an der Vaihinger Straße ein Brand ausgebrochen. Hausbewohner bemerkten gegen 04.50 Uhr Rauch im Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die ...

