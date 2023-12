POL-DA: Kelsterbach: An Heiligabend Handtasche entrissen

Darmstadt (ots) - Am Samstag (23.12.) und in der Nacht zum Dienstag (26.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Eberstadt gemeldet. Am Samstag zwischen 13.30 und 19.30 Uhr drangen Kriminelle in eine Wohnung in einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Sie ließen dort eine Armbanduhr mitgehen. Durch die Terrassentür verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht zum ...

