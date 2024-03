Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Leuchtreklame beschädigt/Theene - Hund griff Passantin an

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Leuchtreklame beschädigt

In Aurich ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, haben unbekannte Täter die Leuchtreklame eines Malereibetriebs in der Tjüchkampstraße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Theene - Hund griff Passantin an

Am Mittwoch ist in Theene (Südbrookmerland) eine Frau durch einen freilaufenden Hund verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr biss ein großer freilaufender Hund in der Theener Straße einer 66-jährigen Frau in den Arm und ins Gesäß. Als die Polizei dazukam, zeigte der Hund äußerst aggressives Verhalten und lief zielgerichtet auf einen der Beamten zu. Der Beamte musste daraufhin von seiner Schusswaffe Gebrauch machen. Der Hund überlebte nicht. Die 66-jährige Frau wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Halterin des Hundes muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell