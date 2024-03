Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Wittmund - Kradfahrer verletzt

Neuharlingersiel - Traktor-Fahrer gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Auf der B 210 in Wittmund kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger VW-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in Richtung Wittmund. Im Bereich einer Ampelanlage übersah er nach ersten Erkenntnissen eine verkehrsbedingt wartende 22-jährige VW-Fahrerin und fuhr hinten auf. Die 22-Jährige und der 28-Jährige wurden leicht verletzt. Der VW der 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Wittmund - Kradfahrer verletzt

Auf der Hauptstraße in Wittmund kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto. Gegen 16.25 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rispel. Er erkannte offenbar zu spät, das vor ihm eine 31-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Der 17-Jährige fuhr auf den Pkw auf und verletzte sich am Bein. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Neuharlingersiel - Traktor-Fahrer gesucht

Die Polizei Esens sucht einen Traktor-Fahrer, der am Dienstag in Neuharlingersiel unterwegs gewesen ist. Gegen 16.40 Uhr fuhr der Fahrer des Traktors auf der Straße Deichstrich in Fahrtrichtung Neuharlingersiel. Von seinem Reifen löste sich nach ersten Erkenntnissen ein Erdklumpen, der gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden Ford Focus geschleudert wurde und den Wagen beschädigte. Eine Regulierung des Schadens war vor Ort nicht möglich. Der Traktorfahrer wird daher gebeten, sich bei der Polizei unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell