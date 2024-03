Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbrüche am helllichten Tag: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nach mehreren Tageswohnungseinbrüchen in Wiesmoor um sachdienliche Hinweise. Am Freitag verschafften sich Unbekannte in der Kastanienstraße zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Wertsachen. Bereits in den Tagen zuvor war es zu ähnlich gelagerte Taten gekommen. Am vergangenen Mittwoch, 13. März, waren Unbekannte zwischen 9 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Süderwieke I eingestiegen. Eine Woche zuvor, am Mittwoch, 7. März, hatte sich auch in der Azaleenstraße am helllichten Tag ein Einbruch in ein Wohnhaus ereignet. Ein Zusammenhang der Taten ist wahrscheinlich. Die Polizei bittet Anwohner, die in Wiesmoor tagsüber verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter 04944 914050 zu melden.

Norden - Bagger beschädigt

In der Weberstraße in Norden wurde ein Minibagger beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstag 10.10 Uhr an einer dortigen Baustelle. Das Arbeitsfahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einer Freifläche. An dem Bagger wurden die Glasscheiben eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210.

Aurich - Frau griff Polizisten an

Bei einem Einsatz in der Auricher Fußgängerzone hat eine Frau am Dienstagabend mehrere Polizeibeamten angegriffen. Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei zu einer hilflosen Person in die Burgstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 29-jährige Frau, die offenbar stark alkoholisiert war. Als sie der Frau helfen wollten, griff diese sie körperlich an, spuckte nach ihnen und beleidigte sie. Die 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten blieben unverletzt. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

