Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Dornum - 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Dienstag in Osteel gestoppt. Gegen 7.40 Uhr hielten die Beamten den 32-jährigen Mann auf der Brookmerlander Straße an, als dieser dort mit einem E-Scooter fuhr. Der Atemalkoholwert ergab bei dem 32-Jährigen vor Ort einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Zudem verfügte der E-Roller über keinen gültigen Versicherungsschutz. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Dornum - 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Dornum ist in der Nacht zu Mittwoch ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 22-Jährige gegen 1.20 Uhr mit einem Audi auf der Accumer Riege in Westeraccum. Als er einen vorausfahrenden Lkw überholte, verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und landete in einem Graben. Der Audi-Fahrer wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Audi entstand Totalschaden und Betriebsstoffe traten aus. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

