Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl mit anschließender Körperverletzung/Norden - Scheibe eines Friseursalons eingeschlagen/Norden - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl mit anschließender Körperverletzung

In Norden ist am Mittwoch ein Mann bestohlen und anschließend geschlagen worden. Ein 27-jähriger Mann belud auf einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße seinen Transporter, als gegen 15 Uhr eine männliche Person die Beifahrertür öffnete und eine Tasche entwendete. Anschließend ging der Unbekannte auf den 27-Jährigen zu, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Die Person war ungefähr 1,90 Meter groß und wird auf 25 bis 27 Jahre geschätzt. Er trug eine Brille, hatte eine schlanke Statur und lockige, braune Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Scheibe eines Friseursalons eingeschlagen

Am Mittwoch wurde in Norden eine Scheibe beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen gegen 5.15 Uhr die Scheibe eines Friseursalons in der Straße Neuer Weg ein. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in ein Haus in Norden eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gegen 22.55 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Norddeicher Straße. Kurze Zeit später flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad in Richtung Amtsgericht. Er war männlich, dunkel gekleidet und hatte eine schlanke Statur. Personen, die auffällige Beobachtungen vor oder nach der Tat gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell