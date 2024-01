Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschwerer Verkehrsunfall

Ohrdruf / LK Gotha (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen in Ohrdruf. Ein 76-Jähriger Fahrer eines Citroens befuhr dabei die Scherershüttenstraße aus Richtung Ortsmitte und beabsichtigte in der weiteren Folge die Bundesstraße zu überqueren. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines 19-Jährigen Opelfahrers, welcher sich auf der Bundesstraße in Richtung Gotha befand. Der 19-Jährige Fahrer, erkannte die Situation, wich aus und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß dieser frontal mit einem 67-Jährigen Fahrer eines Mitsubishis im Gegenverkehr zusammen. Ein 27-Jähriger VW-Fahrer, welcher sich hinter dem Mitsubishi befand, konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und kollidierte daraufhin mit den zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen verletzt und für weitere medizinische Behandlungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Opel sowie der Mitsubishi waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen vor Ort. Die Bundesstraße war vorübergehend für eine Stunde voll gesperrt. (ma)

