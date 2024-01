Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen und 10 m in die Tiefe gestürzt

Verbindungsstraße Möhrenbach Rtg. Hohe Tanne(Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 13.01.2024 gegen 03:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Toyotafahrer die L 1047 aus Möhrenbach kommend in Richtung Hohe Tanne. In einer Rechtskurve, unmittelbar nach dem Ortsausgang Möhrenbach, kam der Toyotafahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug ca. 10 Meter in die Tiefe. Hier schlitterte er auf schneebedeckten Boden in den angrenzenden Bach und kam dort zum Stehen. Der 21-jährige wurde dabei schwer verletzt und ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Das Fahrzeug des 21-jährigen mußte durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Pkw Toyota entstand hierbei Totalschaden.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell