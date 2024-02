Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Serie von Wohnungseinbrüchen

Birnbach, Hattert, Mündersbach, Mudenbach (ots)

Wie bereits gemeldet kam es zwischen Samstag, 04.02.2024 und Sonntag, 05.02.2024 in Birnbach zu einer Serie von nun insgesamt drei Wohnungseinbrüchen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in Wohnhäuser in den Straßen Kirchstraße und Auf dem Berg. Es blieb bei zwei Versuchen, einmal wurde etwas Schmuck entwendet.

Im angrenzenden Westerwaldkreis kam es im gleichen Zeitraum ebenfalls zu drei Wohnungseinbrüchen.

Am 03.02. drangen unbekannte Täter in der Hauptstraße in Hattert in ein Wohnhaus ein. Es wurden Schmuck und Goldbarren / -münzen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstellingen Bereich. Zwischen dem 03.02. und 05.02.2024 kam es in der Ringstraße in Mündersbach zu einem versuchten Einbruch. Es wurden zwei Fenster eingeschlagen und das Haus durchwühlt. Entwendet wurde hier offenbar nichts. Am 05.02.2024 drangen unbekannte Täter dann zwischen 17:45 Uhr und 22:10 Uhr im Osterweg in Mudenbach in ein Wohnhaus ein. Es wurden Schmuck und Handtasche im Wert von ca. 1.200,- Euro entwendet.

Nach intensiver Spurensicherung gehen die Kriminalinspektionen Montabaur und Betzdorf von einem Tatzusammenhang aus, da an verschiedenen Tatorten übereinstimmende Spuren gefunden wurden.

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0, die Kriminalinspektion Montabaur, Telefon: 02602/9226-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

