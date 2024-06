Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Spielbank eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen (12.06.2024) in eine Spielbank an der Plieninger Straße eingebrochen und hat Jetons in unbekannter Menge gestohlen. Der Täter zerschlug gegen 03.50 Uhr das Glas der Eingangstür und gelangte so in den Spielsaal. Dort brach er mehrere Spieltische auf, bevor der mit seiner Beute über einen Seitenausgang flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Täter, die ergebnislos verlief, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Täter war mit einer Sturmhaube maskiert, trug orangefarbene Handschuhe, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, die innen rot ist und rote Applikationen am Ärmel hat sowie eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe. Außerdem hatte er einen weißen Stoffbeutel dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell