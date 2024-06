POL-S: Erreichbarkeiten der Pressestelle des Polizeipräsidiums Stuttgart für den Zeitraum der UEFA EURO 2024

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen (12.06.2024) in eine Spielbank an der Plieninger Straße eingebrochen und hat Jetons in unbekannter Menge gestohlen. Der Täter zerschlug gegen 03.50 Uhr das Glas der Eingangstür und gelangte so in den Spielsaal. Dort brach er mehrere Spieltische auf, bevor der mit seiner Beute über einen Seitenausgang flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung ...

