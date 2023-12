Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231207.1 Itzehoe: Garagentor angefahren, Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein Garagentor in Itzehoe beschädigt. Er meldete den Schaden nicht, sondern entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr ist ein nicht bekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug gegen das Garagentor des Anzeigenden auf einem Hinterhof in der Mühlenstraße gefahren. An einem Fallrohr und an dem Tor selbst entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Verursacher ist bisher nicht gefunden. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell