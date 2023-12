Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231206.3 Tellingstedt: EC-Karte nach Diebstahl eingesetzt

Tellingstedt (ots)

Nachdem ein Dieb Ende November 2023 aus einem geparkten Fahrzeug ein Portemonnaie entwendet hat, setzte er die darin enthaltene Bankkarte mehrfach ein - teils mit, teils ohne Erfolg.

In der Nacht zum 26. November 2023 verschaffte sich ein Unbekannter auf unklare Weise Zutritt zu einem auf einem Grundstück am Kirchplatz geparkten Auto. Daraus entwendete er die Geldbörse. Noch in derselben Nacht nutzte er die gestohlene EC-Karte mehrfach zum Kauf von Zigaretten an Automaten. Zudem setzte der Dieb die Karte an Hamburger Geldautomaten ein, jedoch aufgrund der falschen PIN-Eingabe ohne Erfolg. Dem Geschädigten entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von hundert Euro.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell