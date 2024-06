Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am Samstag (15.06.2024) gegen 12.55 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin eines Lebensmittelmarkts an der Unterländer Straße zwei bislang unbekannte Männer, die mehrere Lebensmittel in einen Rucksack steckten und, ohne die Waren zu bezahlen, das Geschäft verließen. Als die Ladendetektivin und ein Mitarbeiter die beiden Männer ansprachen, kam es zum Gerangel, sodass sie mit einem der beiden zu Boden fielen. Es gelang der Ladendetektivin den Rucksack mit dem Diebesgut zu sichern, die beiden Männer konnten jedoch fliehen. Personenbeschreibung: Beide männlich, 15 bis 17 Jahre, 160-170 Zentimeter groß, kein Bart, schwarze Kleidung, etwas dunklere Haut und schwarze Haare. Der eine hatte ein schmales Gesicht und eine schmale Statur, der andere war etwas dicker und hatte eine kräftige Statur. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

