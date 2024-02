LPI-EF: Katalysator demontiert

Sömmerda (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann beschäftige die Sömmerdaer Polizei am Sonnabend. Erst brachte er an seinem geparkten Pkw Audi falsche Kennzeichen an und geriet dann auch noch in eine Polizeikontrolle. Hier stellte es sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluß stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Eine ...

