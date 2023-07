Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

31. Juli 2023 | Kreis Stormarn - 29.07.2023 - Reinfeld

Samstagnacht (29. Juli 2023) kam es in Reinfeld in der Straße Kalkgraben zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr am Samstag gegen 02:30 Uhr eine 21- Jährige aus dem Reinfelder Umland mit einem Seat die Straße Kalkgraben in Richtung Klosterberg. Hier geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Hinweise auf Alkoholeinfluss bei der leicht verletzten Seat- Fahrerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Die 21- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten müssen.

