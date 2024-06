Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen (16.06.2024) in der Stuttgarter Innenstadt Opfer eines Raubüberfalls. Der Geschädigte wurde gegen 04.05 Uhr von einem Unbekannten an der Gerberstraße angesprochen und aufgefordert, seinen Geldbeutel und sein Mobiltelefon auszuhändigen. Dabei hielt der Täter ein Taschenmesser in der Hand. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte in Richtung der Paulinenstraße. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt sein, ist etwa 170 Zentimeter groß und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

