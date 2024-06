Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Ladendiebstählen in Untersuchungshaft

Mehrere Ladendiebstähle in gewerbsmäßigem Stil werden einem 29-Jährigen zur Last gelegt, der zuletzt am Montag gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet wurde, wie er zwei Parfum-Flacons im Gesamtwert von knapp 200 Euro zu stehlen versuchte. Er wurde daraufhin von einer verständigten Polizeistreife vorläufig festgenommen. Der Mann war bereits in den Vortagen in Verdacht geraten, im gleichen Geschäft wiederkehrend hochpreisige Parfums und Elektronikzubehör in einem Gesamtwert von über 1.100 Euro entwendet zu haben. Nachdem im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bekannt wurde, dass gegen den tunesischen Staatsangehörigen aktuell noch weitere Ermittlungsverfahren wegen Eigentumsdelikten anhängig sind, beantragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Dieser wurde vom Ermittlungsrichter am gestrigen Dienstag in Vollzug gesetzt und der 29-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichshafen

Frau belästigt

Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen, der im Verdacht steht, am Montagabend gegen 21 Uhr im Riedlepark eine 51-jährige Frau unsittlich berührt zu haben. Nachdem er die Frau zunächst unvermittelt angesprochen hatte, fasste er sie plötzlich im Bereich des Gesäßes an. Als die 51-Jährige daraufhin laut zu schreien begann, flüchtete der Tatverdächtige mit einem E-Scooter.

Friedrichshafen

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 63-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 8.45 Uhr in der Eugenstraße erlitten. Eine 68-jährige Opel-Lenkerin fuhr von der Eugenstraße an der Olgastraße in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radlerin, die sich bereits im Kreisel befand. Diese prallte in den Pkw und stürzte, wodurch sich die 63-Jährige schwer am Kopf und den Extremitäten verletzte und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Friedrichshafen

Fünfmal betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Drei Fahrradfahrer und zwei Pkw-Lenker wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 21.45 und 2.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet festgestellt, wie sie teils deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs waren. Die Alkoholwerte bewegten sich bei den Fahrradfahrern dabei zwischen 2 und 2,7 Promille, bei den Pkw-Lenkern zwischen 1,4 und 2,5 Promille. Alle Beteiligten mussten sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. In einem Fall wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, bei den beiden Pkw-Lenkern wurden jeweils die Führerscheine einbehalten.

Tettnang

Nach Motorradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 23-jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz auf der K 7709 bei Laimnau am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr davongetragen. Der Mann war von Wiesertsweiler in Richtung Laimnau unterwegs und wollte kurz vor dem Ortseingang abbremsen. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, geriet ins Schlingern und prallte an die gegenüberliegende Bordsteinkante, wodurch er stürzte. Hierbei zog er sich den ersten Erkenntnissen zufolge mittelschwere Verletzungen zu und wurde vorsorglich mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Kressbronn

Pedelec-Lenker verletzt

Nach einem Sturz vom Rad hat sich ein 41-jähriger Pedelec-Lenker am Dienstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße verletzt. Der Mann wollte die Säntisstraße queren, als hier ein in gleicher Richtung fahrender Pkw nach links in diese abbiegen wollte. Um eine mögliche Kollision mit dem Wagen zu vermeiden, leitete der 41-Jährige eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der K 7771 bei Bambergen. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, die in Richtung Owingen unterwegs war, bog nach links in Richtung Reutehöfe ab und übersah dabei den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Zweiradlenker, der aus Richtung Bambergen kam. Der 46-Jährige prallte daraufhin in die Beifahrerseite des VW und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt. Das Motorrad war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 11.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Überlingen

Zeugen gesucht

Zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Überlingen Zeugen. Den Angaben eines 61-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei dieser am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr auf der B 31 vom Burgberg in Richtung Nußdorf fahrend kurz vor der Baustelle von einem Motorradfahrer links überholt worden. Dabei habe das Kraftrad seinen Pkw touchiert und hierbei mit den Fußrastern einen Reifen sowie den vorderen rechten Kotflügen beschädigt. Danach sei der Zweiradlenker ohne Anzuhalten davongefahren. Der Schaden am Opel Mokka wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Hansjakobstraße. Im Rahmen einer Vorbeifahrt eines Pkw an einem Fahrradfahrer wurde offenbar das Glas des rechten Außenspiegels an dem VW Transporter beschädigt. Während der 41-jährige Radfahrer angibt, zu knapp überholt worden und dadurch ins Straucheln gekommen zu sein, behauptet die 65-jährige Autofahrerin, dass der Radfahrer mit den Fäusten auf den Spiegel geschlagen und diesen dadurch beschädigt habe. Um den Hergang zu klären, bittet die Polizei nun unabhängige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell