POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots)

Die Polizei weist regelmäßig darauf hin, dass auf E-Scootern die gleichen Vorschriften hinsichtlich Alkohols gelten wie hinter dem Steuer eines Autos. Auch am Wochenende waren E-Scooter-Fahrer wieder alkoholisiert unterwegs. Innenstadt - Am Samstag (02.03.2024) gegen 05.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer in der Lechhauser Straße auf. Die Polizisten hielten den 25-jährigen Fahrer zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Leih-E-Scooter musste abgestellt werden und der Mann die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde vor Ort sichergestellt. Er darf daher bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen und muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Hochfeld - Am Sonntag (03.03.2024) gegen 03.00 Uhr war ein 30-Jähriger in der Bismarckstraße mit einem E-Scooter unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam, weil sich verbotenerweise eine weitere Person auf dem E-Scooter als Mitfahrer befand. Das Ehepaar wurde angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab beim 30-Jährigen einen Wert von gut 0,6 Promille. Er musste den E-Scooter abstellen und die Beamten für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu einer Polizeiinspektion begleiten. Dem Mann drohen wegen seines Verhaltens eine Geldbuße von gut 500 Euro, mindestens ein Monat Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

