Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autos beschädigt

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Nacht auf Samstag (02.03.2024) wurden drei Autos in Pfersee beschädigt. Es könnte ein Zusammenhang bestehen. Im Zeitraum von 20.00 Uhr (Freitag) bis 09.00 Uhr (Samstag) traten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Außenspiegel von drei Autos ab. Ein davon betroffener Audi stand dabei geparkt in der Bebo-Wager-Straße auf Höhe Hausnummer 11. Das andere Fahrzeug, ein Opel, stand in der Kurhausstraße. Auch in der Koboldstraße wurde bei einem geparkten Audi ein Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung nach dem/den bislang Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell