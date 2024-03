Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Shopping-Queens wollen anonym bleiben

Innenstadt - Am Freitag (01.03.2024) entwendeten zwei Mädchen mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt. Sie versuchten zunächst, durch einen Schwindel drohende Konsequenzen zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht. Gegen 17.30 Uhr fielen dem Mitarbeiter eines Drogeriemarkts am Willy-Brandt-Platz zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren auf. Sie wollten schließlich den Laden mit mehreren Kosmetika im Wert von gut 200 Euro verlassen, machten aber keine Anstalten diese zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Mädchen auf und rief die Polizei. Den Beamten gaben die Mädchen zunächst falsche Personalien an, was jedoch bei der weiteren Abklärung bemerkt wurde. Schließlich konnten die richtigen Personalien ermittelt und die Eltern verständigt werden. Diese holten die Mädchen im Drogeriemarkt persönlich und sicherlich nicht besonders erfreut über deren Shopping-Tour ab.

