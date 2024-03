Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Man(n) will erst nicht einsteigen, dann nicht aussteigen

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf Samstag (02.03.2024) benahm sich ein 25-Jähriger gleich mehrmals daneben. Grund könnte seine erhebliche Alkoholisierung von über 2,5 Promille gewesen sein. Gegen 02.30 Uhr geriet der 25-Jährige mit dem Personal einer Diskothek in Streit und musste die Räumlichkeiten verlassen. Weil er damit nicht einverstanden war, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Polizisten erteilten dabei dem Mann wiederholt einen Platzverweis. Der Mann hielt sich aber nicht an die Anweisungen und musste schließlich auf Grund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich dabei vehement. Erst wollte er nicht in den Streifenwagen einsteigen, auch während der Fahrt verhielt er sich aggressiv und am Polizeipräsidium weigerte er sich mit Gewalt, den Streifenwagen zu verlassen. Auch beim Betreten des Polizeiarrests wehrte sich der 25-Jährige. Zudem beleidigte er laufend die Polizeibeamten. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.

