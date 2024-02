Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Trusetal (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer übersah am frühen Montagmorgen beim Auffahren von der Straße "Thälmannplatz" auf die vorfahrtsberechtigte Straße "Pappenheimplatz" in Trusetal eine von links kommende 57-jährigen Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, bei dem sich beide Personen leicht verletzten. Sie mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr band die auslaufenden Betriebsstoffe und der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

