Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pedelec gestohlen

Schmalkalden (ots)

Am Samstag zwischen 05:55 Uhr und 18:30 Uhr klauten unbekannte Diebe ein Pedelec, welches am Fahrradunterstand am Bahnhof in Schmalkalden abgestellt worden war. Die 22-jährige Eigentümerin sicherte das Pedelec der Marke "Zündapp" mittels Schloss, doch auch dieses konnte den Diebstahl nicht verhindern. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 1.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051262/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

