Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter - Betrug vereitelt

Grabfeld (ots)

Ein unbekannter Mann rief Montagnachmittag bei einer 73-Jährigen aus der Gemeinde Grabfeld an und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Im Rahmen des Gespräches forderte er die Frau auf zu ihrer Kontosicherheit die App der Bank herunterzuladen. Im Rahmen der späteren Rücksprache mit einem echten Angestellten ihrer Bank konnte ihr Konto gesperrt und so die Abbuchung, der durch die Betrüger veranlassten, vorgemerkten Zahlungen von mehreren tausend Euro verhindert werden. Geben Sie am Telefon keine privaten Daten zu Ihren Finanzen oder Ihrem Konto preis. Kontaktieren Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Nummer oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell