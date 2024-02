Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Blitzer beschädigt

Wasungen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Samstag bis Sonntagnachmittag an dem fest installierten Blitzer in der Meininger Straße in Wasungen zu schaffen. Sie beschädigten Abdeckungen und die Beleuchtungseinheit. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051235/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

