Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mülltonnenbrand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (02.03.2024) geriet eine Mülltonne in Brand. Die Polizei geht derzeit von Brandlegung durch einen derzeit Unbekannten aus. Gegen 15.15 Uhr wurden Anwohnern in der Straße Hinterer Lech auf eine größere brennende Papiertonne aufmerksam und alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand die Papiertonne bereits im Vollbrand und drohte, einen geparkten Pkw zu beschädigen. Die Polizisten konnten dies zunächst durch einen Feuerlöscher verhindern. Die Feuerwehr traf unmittelbar danach ein und löschte den Brand vollständig. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

