Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neue Versicherungskennzeichen ab 01.März Pflicht

Augsburg (ots)

Jedes Jahr müssen zum 1.März die Versicherungskennzeichen von Kleinkrafträdern und vergleichbaren Fahrzeugen erneuert werden. Die Polizei hat bereits vor dem Stichtag auf die Vorschriften aufmerksam gemacht und achtet auch auf deren Einhaltung, wie die Fälle vom Wochenende zeigen.

Innenstadt - Am Freitag (01.03.2024) fiel einer Streife gegen 08.00 Uhr eine Vespa in der Ladehofstraße auf. An der Vespa war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, das nur noch bis 29.02.2024 gültig war. Der 39-jährige Fahrer wurde angehalten. Er gab gegenüber den Beamten an, den Stichtag schlichtweg vergessen zu haben. Die Vespa musste vor Ort stehen bleiben.

Lechhausen/Hochzoll - Am Samstag (02.03.2024) war ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. An seinem Gefährt war ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches zum 01.03.2024 abgelaufen war und durch ein gültiges Kennzeichen hätte ersetzt werden müssen. Nur wenige Minuten nach dieser Kontrolle fuhr ein 15-Jähriger verbotenerweise auf dem Gehweg an den Polizisten vorbei. Auch an seinem E-Scooter war noch ein altes, ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Beide E-Scooter mussten vor Ort abgestellt werden.

Die betreffenden Personen müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Zudem ermittelt die Polizei auch gegen die Halter der Fahrzeuge. Sie sind ebenfalls für einen gültigen Versicherungsschutz verantwortlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell