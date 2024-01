Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahranfängerin

Büdesheim (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024 gegen 07:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Die Fahranfängerin befuhr mit ihrem PKW die B410 von Prüm kommend in Richtung Gerolstein. Kurz vor Büdesheim kam sie aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr auf der angrenzenden Wiese einen Baum. Die Fahrerin wurde verletzt durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Im Einsatz waren neben dem Rettungswagen und dem Notarzt auch die Polizei Prüm sowie die Feuerwehren Büdesheim und Wallersheim.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell