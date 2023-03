POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 1.30 Uhr, sind unbekannte Täter in die Schloßschule inf der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten vermutlich über eine unverschlossene Hintertür in das Gebäude. In einem Gruppenraum klauten die Unbekannten aus verschiedenen unverschlossenen Schränken Bälle und Bleistifte ...

