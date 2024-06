Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.06.2024

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Sigmaringen

Junger Mann nach Widerstand gegen Einsatzkräfte und Angriff auf Polizeibeamtin in Untersuchungshaft

Negativ aufgefallen ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann in einer Tankstelle in der Mühlbergstraße, der zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt. Der Tatverdächtige bedrohte in der Tankstelle eine Frau verbal und flüchtete anschließend. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen den Tatverdächtigen bereits kurze Zeit später anhand der Personenbeschreibung am Eingang zur Landeserstaufnahmeeinrichtung identifizieren und kontrollieren. Als die Einsatzkräfte den zunehmend renitenten Beschuldigten in Gewahrsam nahmen, leistete dieser Wiederstand gegen die Beamten, beleidigte diese und trat nach einer Polizistin, ohne dass diese dabei verletzt wurde. Später fügte er der Beamtin oberflächliche Verletzungen zu, indem er diese biss. Der Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen 20 Jahre alt sein dürfte und erst am 16.06.2024 in das Bundesgebiet eingereist war, wurde aufgrund seines Ausnahmezustandes zunächst in eine Fachklinik gebracht. Am Mittwochnachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den tunesischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte. Seither sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Staatsanwaltschaft Hechingen wird auch weiterhin konsequent Straftaten zum Nachteil von Amtsträgern und insbesondere Polizeibeamten verfolgen.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/1805-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

