Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Dieb gefasst

Kehl (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstagnachmittag eine sich in einem Laden in der Kasernenstraße verdächtige Person gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatte sich der Mann bereits entfernt. Im Zuge der Fahndung konnte der mutmaßliche Dieb, der durch einen Hintereingang eines Imbiss flüchtete, durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem 35-Jährigen unter anderem zwei Bankkarten aufgefunden. Die Ermittlungen zeigten, dass der Verdächtige zuvor in den Pausenraum einer Firma durch ein Fenster eingestiegen war und dort die beiden Bankkarten aus den Taschen zweier Mitarbeiter entwendet hatte. Der Mann sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell