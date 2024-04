POL-OG: Hausach - Erfolgreiche Suche

Baden-Baden (ots) - Auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Sinzheimer Straße kam es am Donnerstagmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge wollte ein Fahrzeugführer nach links in eine Seitenstraße der Schwarzwaldstraße abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs warten. Ein hinter dem Fahrzeug fahrender 44-jähriger BMW-Lenker und eine 59-jährige Fahrzeugfahrerin bremsten hierauf ...

mehr