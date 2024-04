Polizei Münster

POL-MS: Sicher.mobil.leben im Güterverkehr - Polizei informiert

Münster (ots)

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei Münster informiert am Mittwoch (17.04.) an zwei Standorten rund um das Thema Güterverkehr. In Gesprächen mit den Besuchern sollen die Themen Hauptunfallursachen und Güterverkehr sowie weitere Themen der Verkehrssicherheit, gemeinsam beleuchtet werden.

Von 9 Uhr bis 12 Uhr stehen die Verkehrsexperten am AGRAVIS Distributionszentrum am Gustav-Stresemann-Weg bereit, um Fragen zu beantworten und wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit mit Ihnen zu diskutieren.

Am Nachmittag - zwischen 14 Uhr und 17 Uhr - treffen Sie die Verkehrssicherheitsberater am Autohof Senden in der Straße Am Dorn 5-7. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Team der Verkehrsunfallprävention auszutauschen.

Interessierte - insbesondere Fernfahrende und Lkw-Fahrende - sind herzlich dazu eingeladen.

