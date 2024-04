Polizei Münster

POL-MS: Betrüger erbeuten mit Schockanruf 6.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Donnerstag (11.04.) eine 92-jährige Münsteranerin mit einem Schockanruf um Bargeld im Wert von 6.000 Euro betrogen.

Nach Angaben der Seniorin erhielt sie gegen Nachmittag einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Angehörige ausgab. Diese behauptete, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Im Laufe des Gespräches konstruierten die Betrüger eine komplexe Geschichte und reichten die 92-Jährige mehrmals zwischen ihren hin und her. Sie gaben sich als Kommissare und Rechtsanwälte aus und verlangten von der Seniorin, sie müsse eine Kaution zahlen, um eine Inhaftierung ihrer Angehörigen zu verhindern. Unter dem Eindruck des Schockanrufs stehend, folgte die Münsteranerin den Anweisungen der Anrufer und übergab 6.000 Euro an einen Betrüger, der gegen 17:15 Uhr an der Adresse der Münsteranerin in der Jochen-Klepper-Straße erschien.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Nehmen Sie stattdessen selbst umgehend Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110!

