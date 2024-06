Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedelec-Lenkerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr wurde eine 71-jährige Pedelec-Lenkerin an der Einmündung des Reiherwegs in die Zeppelinstraße leicht verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin wollte vom Reiherweg in die Zeppelinstraße einfahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die den parallel der Zeppelinstraße verlaufenden Radweg jedoch verbotswidrig in Richtung Fischbach befuhr. Durch die folgende Kollision stürzte die 71-Jährige. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Gegen beide Unfallbeteiligten wird jetzt ermittelt.

Immenstaad

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad. Der 55-jährige Lenker eines Sattelzuges, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 59-jährige Renault-Fahrerin in Höhe der Einmündung Friedrichshafener Straße abbremste, und fuhr auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Kressbronn

Einbruch in Campingplatz

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen in den Büroraum eines Campingplatzes in Tunau eingebrochen. Aus dem Raum transportierten sie einen vorgefundenen Tresor mittels eines Sackkarrens in ein nahegelegenes Waldstück und öffneten das Behältnis dort gewaltsam. Entsprechende Geräusche eines elektrischen Arbeitsgeräts konnten von Zeugen kurz nach 4 Uhr wahrgenommen werden. Die Täter entkamen unerkannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet weitere Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können oder die im Bereich des Campingplatzes im Vorfeld Verdächtiges bemerkt haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

In der Säntisstraße sind am frühen Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr ein 41-jähriger Kleinkraftrad-Lenker und ein 47-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. In einer Kurve erschrak der 41-Jährige, als ihm der Radler plötzlich entgegenkam, und bremste stark, wodurch er zu Fall kam. Sein Kraftrad schlitterte daraufhin gegen das Fahrrad und brachte den 47-Jährigen ebenfalls zu Fall. Beide Beteiligten verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 800 Euro.

Überlingen

Betrunken in Fußgängerzone gefahren

Zeugenangaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit soll ein 25-jähriger Renault-Lenker am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in die Fußgängerzone der Münsterstraße gefahren sein. Nachdem es vor einer Gaststätte daraufhin zu Streitigkeiten zwischen den Fahrzeuginsassen und anwesenden Gästen kam, wurde die Polizei hinzugezogen. Diese stellte bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der 25-Jährige musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell