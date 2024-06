Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Blaubeuren Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 15.25 Uhr war ein 43-Jähriger mit seiner BMW auf der B28 von Blaubeuren in Richtung Seißen unterwegs. Er fuhr in der Blaubeurer Steige bergauf. Vermutlich durch einen Fahrfehler geriet er in der Linkskurve zu weit nach rechts und prallte in die Schutzplanken. Der Biker stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Auf die Verständigung eines Krankenwagens verzichtete der Mann. An der BMW entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

++++1070898

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell