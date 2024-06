Polizeipräsidium Ulm

Zu viel Alkohol intus hatte am Dienstag ein 43-Jähriger bei Deggingen.

Eine Polizeistreife sah den Mercedes Sprinter um 1.15 Uhr in Reichenbach im Täle fahren. Der Fahrer war in Richtung Schlat unterwegs und wurde kurz nach der Ortsausfahrt einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Dabei roch der 43-jährige Fahrer nach Alkohol. Deshalb führten die Beamten vor Ort und auch auf der Dienststelle einen Atemalkoholtest durch. Der ergab einen Wert über dem Erlaubten. Es wurde die Entnahme einer Blutentnahme angeordnet. Die führte ein Arzt in einem Krankenhaus durch. Die Blutprobe soll nun Klarheit liefern, wie hoch der Alkoholgehalt bei dem Mercedes-Fahrer war. Sein Transporter musste der Mann stehen lassen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

