POL-UL: (BC) Dürmentingen/B312 - Verletzte nach Unfall

Am Montag stießen zwei Fahrzeuge auf der B312 bei Dürmentingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war eine 63-Jährige mit ihrem Mazda auf der B312 von Hailtingen in Richtung Uttenweiler unterwegs. Von einer Parkbucht an der B312 fuhr ein 86-Jähriger mit seinem Toyota in die Bundesstraße ein. Dabei unterschätzte der Senior wohl die Geschwindigkeit der auf der B312 heranfahrenden 63-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den seitlichen Aufprall wurde der Mazda von der Straße geschleudert und landete im Graben. Die beiden Fahrenden und die 86-jährige Beifahrerin im Toyota erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Toyota auf rund 6.000 Euro, den am Mazda auf ca. 4.000 Euro. Die beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++1070015

