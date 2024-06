Ulm (ots) - Am Montagmittag, gegen 17.15 Uhr, wurde ein Feuerwehrmann, der privat mit seinem Auto fuhr, auf Rauch aus dem Dachstuhl des Einfamilienhauses aufmerksam. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, welche in den Ortsteil Bußmanshausen ausrückte. Er ging dann selber an das Gebäude und klingelte. Der gehbehinderte und an den Rollstuhl angewiesenen Bewohner ...

